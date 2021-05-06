Yeni aldığı otomobili ile memleketine giderken tırın altında can verdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde, yeni aldığı otomobili ile memleketine giderken tırın altına giren sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Ali Yüksel, Trabzon’dan yeni aldığı 61 HJ 095 plakalı otomobiliyle memleketi Yozgat’a dönüşü sırasında, Ünye ilçesi Kocuklu Mahallesi Çevre Yolu mevkisinde Fazlı E.’nin kullandığı 55 AY 745 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü Ali Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde özel bir şirkete ait tırın sürücüsünün ise Ünye’den yüklediği malzemeleri getirirken yol kenarında dinlenmek için aracını durdurduğu öğrenildi. Yaşanan feci kaza sonrası tır sürücüsü büyük bir şok yaşadı.

Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından ceset, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma inceleme başlattı.