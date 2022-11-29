Yengesini bıçakladıktan sonra 3’üncü kattan atladı

Bolu’da bir genç, tartıştığı yengesini bıçakladıktan sonra 3’üncü kattaki dairenin camından atlayarak ağır yaralandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi’nde bulunan apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Kerem S. (23), dayısının eşi Gizem Ö. (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kerem S., mutfaktan aldığı bıçakla Gizem Ö.’yü yaraladı. Dayısının eve gelmesiyle panik olan Kerem S., 3’üncü kattan atlayarak beton zemine düştü. Kerem S.’nin balkondan atladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.