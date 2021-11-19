Yemen’deki şiddetli çatışmalar yüzünden binlerce Yemenli yerlerinden oldu

Yemen’deki şiddetli çatışmalar nedeniyle yerinden edilen toplam nüfusun yüzde 62’sine Marib kentindeki 161 kamp ev sahipliği yapıyor.

Yemen’de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen binlerce Yemenli, ülkenin orta kesiminde yer alan Marib kentindeki kamplarda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Hayatının çoğunu kamplarda geçiren 10 yaşındaki Muhammed Rabie, çatışmalar giderek yoğunlaştıkça hayatın daha da zorlaştığını ifade ederek, "Her şeyimizi kaybettik. Ölümden güç bela kurtulduk ve şimdi bu çölde hiçbir şeyimiz yok, barınacak yerimiz ve en temel gereksinimlerimiz bile" dedi.

“Yardım kuruluşları bize sadece çadır sağlıyor ve biraz sabun veriyor"

Serwah bölgesindeki evini terk etmek zorunda kalan Saeed Rabie, kendisinin ve ailesinin 2015’ten bu yana 5 kez kaçmak zorunda kaldığını belirterek, "Serwah bölgesindeki evimden, Dhanna bölgesindeki yerlerinden edilmiş kişiler kampına, ardından Al-Rawda kampına gittim ve bugün Sumayyah kampındayım. Yardım kuruluşları bize sadece çadır sağlıyor ve biraz sabun veriyor" dedi.

Yerlerinden edilmiş toplam nüfusun yüzde 62’si Marib’te

Marib’deki Yerlerinden Edilmiş Kişiler Yürütme Birimi Direktörü Saif Muthana, "Geçtiğimiz günlerde 94 binden fazla yerlerinden edilmiş kişinin kaydını yaptık, bu sayı daha da artıyor. Vilayetteki ekipler devamını getirebilmek için çalışıyor. Bu kampta yaklaşık bin 300 ila bin 500 yerlerinden edilmiş aile bulunuyor. Acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için umudumuz partnerler ve insani yardım kuruluşlarında. Marib vilayetinde, Yemen’deki yerlerinden edilmiş toplam nüfusun yüzde 62’sinden fazlasına ev sahipliği yapan 161 kamp var" dedi.

Ülkede yıllardır süren çatışma genişlemeye devam ederken, Yemen’in çeşitli bölgelerinde dün Husi milislerini hedef alan bir dizi yoğun hava saldırısı gerçekleştirildi. Yerel bir askeri kaynak, Husiler’in, hükümet güçlerine karşı yeni bir cephe açtığı Marib ve çevresindeki vilayetlerin Suudi liderliğindeki koalisyonun savaş uçakları tarafından dün ağır bombardımana uğradığını belirtti.