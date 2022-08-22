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Yemen’de yıldırım düştü: 6 ölü, 17 yaralı

Yemen’in Amran bölgesinde düzenlenen cenaze töreni sırasında yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Asayiş 22.08.2022, 15:10
Yemen’de yıldırım düştü: 6 ölü, 17 yaralı

Yemen’in Amran bölgesinde düzenlenen cenaze töreni sırasında yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yemen’in Amran bölgesindeki Al Asha’da cenaze töreni esnasında yıldırım düştü. Yerel sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, cenaze törenine katılan 6 kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Yemen’de Temmuz’dan bu yana şiddetli yağış, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 97 kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası insani yardım örgütü CARE’in verilerine göre, Marib bölgesinde sağanak yağış ve sel felaketi sonucu 190 yapı zarar gördü, 12 binden fazla kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Yemen’in başkenti Sana ve Rime kentlerinde 11 Ağustos’ta meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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