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Yemen’de toprak kayması: 12 ölü
Yemen’in Aden kentinde meydana gelen toprak kaymasında 12 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Asayiş 19.12.2021, 20:02
Yemen’in Aden kentinde meydana gelen toprak kaymasında 12 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen’in Aden kentindeki el-Burayka bölgesinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazada 12 işçi hayatını kaybetti. Toprak kaymasının iş makinası ile kaya kırma işlemi yapıldığı sırada meydana geldiği aktarılırken, 4 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.