banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022

Yemen’de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı

Yemen’in Abyan ilindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Asayiş 05.07.2022, 14:31
Yemen’de silah deposunda patlama: 10 ölü, 35 yaralı

Yemen’in Abyan ilindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Yemen’in Abyan iline bağlı Lawdar’da silahların depolandığı bir binada patlama meydana geldi. İsminin verilmesini istemeyen yerel bir güvenlik kaynağı, patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamayla birlikte etraftaki bazı bina ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
29°
açık