Yemen’de sığınmacı kampında yangın çıktı: 60 çadır kül oldu

Yemen’in Hudeyde kentindeki sığınmacı kampında çıkan yangın sonucu 60 çadır kül olurken, yangından 100 aile etkilendi.

Yemen’in Hudeyde kentindeki sığınmacı kampında yangın çıktı. Yemenli yetkililer, çıkan yangında 60 çadırın kullanılamaz hale geldiğini ve yangından 100 ailenin etkilendiğini söyledi. Hudeyde Valisi Hasan Ali Tahir kampa yaptığı ziyarette, yanan 60 çadırdaki 100 aileye gereken yardımların yapılması yönünde talimat verirken, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler’e göre sayıları 4,3 milyon olarak tahmin edilen Yemen’deki yerinden edilmiş göçmenler insani yardıma ihtiyaç duyuyor.