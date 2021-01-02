Yemen’de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı

Yemen’in kıyı kenti Hudeyde’de İran destekli Husiler tarafından bir düğün salonuna düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.

Yemen’in kıyı kenti Hudeyde’de İran destekli Husiler, bir düğün salonuna saldırı düzenledi. Yetkililer, Husilerin Hudeyde’nin güneyindeki düğün salonuna düzenlenen saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin yaralandığını açıkladı. Ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtildi.