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Yemen’de BAE milisleri Yemen bayrağının araçlarla üzerinden geçti

Yemen’in Şebve kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) milisleri, üzerinden araçların geçmesi için Yemen bayrağını yere serdi.

Asayiş 10.08.2022, 18:45
Yemen’de BAE milisleri Yemen bayrağının araçlarla üzerinden geçti

Yemen’in Şebve kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) milisleri, üzerinden araçların geçmesi için Yemen bayrağını yere serdi.

Yemen’deki iç savaş 2015’ten bu yana İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan güçleri arasında devam ediyor. Şebve kentinde ise BAE milisleri, üzerinden araçların geçmesi için Yemen bayrağını yere serdi.

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