Yemen’de araca bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

Yemen’in Abyan bölgesindeki bir araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yemen’in güneyindeki Abyan bölgesinde, içinde Tuğgeneral Abdul Latif El-Sayed’in de bulunduğu araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. El-Sayed’i hedef alan saldırı ile ilgili açıklama yapan güvenlik yetkilileri, El-Sayed’in koruması olan 3 kişinin hayatını kaybettiğini 11 kişinin de yaralandığını belirtti. Aralarında El-Sayed’in de bulunduğu toplam 11 yaralı, Zinjibar kentindeki hastaneye sevk edildi.