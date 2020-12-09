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Yemen hükümeti, Jaar kentini kontrol altında aldı

Yemen’de hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasındaki çatışmaların ardından hükümeti güçleri Jaar kentinde kontrolü sağladı.

Asayiş 09.12.2020, 14:52
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Yemen hükümeti, Jaar kentini kontrol altında aldı

Yemen’de hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasındaki çatışmaların ardından hükümeti güçleri Jaar kentinde kontrolü sağladı.

Yemen’in güneybatısındaki Khanfir bölgesinde bulunan Jaar kentinde Yemen hükümeti, Güney Geçiş Konseyi (GGK) şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmaların ardından hükümet güçleri Jaar kentini kontrol altına aldı. Çatışmalarda 8 GGK mensubu hayatını kaybederken silahlara el konuldu. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen GGK’ait 3 araç kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Yemen hükümeti Medievin Dağı’nda da kontrolün sağlandığını açıklandı. Hükümet güçlerinin bölgede ilerlemeye devam ettiğini öğrenildi.

Yerel kaynaklar, bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.
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