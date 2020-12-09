banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?

Yemekten zehirlenen 135 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’da bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık 135 işçi yemekten dolayı zehirlendi. İşçiler farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edilirken bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş 09.12.2020, 20:05
3
Yemekten zehirlenen 135 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’da bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık 135 işçi yemekten dolayı zehirlendi. İşçiler farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edilirken bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul’da bir inşaat firmasında çalışan işçiler iddiaya göre yemek molasında yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. Zehirlenen yaklaşık 135 işçi tedavi edilmek üzere akşam saatlerinde farklı ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Zehirlenen işçilerden bazılarının durumunu ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık