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Yemekten sonra rahatsızlanan 3’ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce’de öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 3’ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 31.05.2022, 16:13
Yemekten sonra rahatsızlanan 3’ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce’de öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 3’ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi’nde bulunan D.K.’ya ait evde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki anne D.K., 3 çocuğu ile birlikte yemek yedikten sonra karın ağrısı şikayeti yaşamaya başladı. D.K., çocuklarının da rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. D.K. ve çocukları, sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

D.K. ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu, yedikleri yemek sebebiyle rahatsızlandıkları öğrenildi.

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