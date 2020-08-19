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Yemeksepetine tepki çığ gibi büyüyor... Taciz skandalını örtbas etmeye mi çalıştılar?

Banabi, çocuğa yönelik tacizi ortaya çıkaran üç depo çalışanı işten uzaklaştırıldı. Çalışanlara alacağı olmadığına dair zorla belge imzalatarak ve diğer işçileri de şahitliğe zorlayarak olayı gizlemeye çalışan firma aileye de haber vermedi. Yemeksepeti'nden konuyla ilgili açıklama da geldi.

Asayiş 19.08.2020, 14:53
2005
Yemeksepetine tepki çığ gibi büyüyor... Taciz skandalını örtbas etmeye mi çalıştılar?

İstanbul Maltepe'de bulunan Yemeksepeti'nin sahibi olduğu Banabi deposunda, D.K. isimli çalışanın 14 yaşında bir çocuğu taciz ettiğini bilen üç çalışan işten atıldı.Deponun bulunduğu mahallede yaşayan çocuk, 3 çalışanın yanına giderek yaşadığı tacizi anlattı. Çalışanlar durumu bölge sorumluları, müdürlere ve şeflerine iletti, sonrasında da kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarında D.K.'nın çocuğa yönelik cinsel istismarı görüldü. Bunun üzerine firma tacizi ortaya çıkaran üç depo çalışanını işten uzaklaştırdı.

'ALACAĞIMIZ OLMADIĞINA DAİR KAĞIT İMZALATMAYA ÇALIŞTILAR'

Çalışanlar, süreci şöyle aktardı: "Biz olayı ortaya çıkardıktan sonra bize uzaklaştırma verdiler.

Bu süre içinde bizi tekrar depoya çağırıp '25/2 madde'sinden işten çıkaracaklarını, sicilimize işlememesi için istifa etmemizi söylediler. Biz bu durumu kabul etmeyince hiçbir alacağımızın olmadığına dair kağıtlar imzalatmaya çalıştılar."Depo çalışanları olayı saklamak isteyen firmanın orada bulunmayan çalışanlara imza attırarak şahit göstermeye çalıştıklarını söyledi. Daha sonrasında firmanın ellerinde bulunan ses kayıtlarını ve videoları silmeleri için baskı yaptıklarını anlatan 3 depo çalışanı "Yaklaşık 2 bin kadın çalışanın bulunduğu bu firmada bu olay çözülmeden videoyu silmeyeceğim" diyerek baskılara karşılık verdiklerini söyledi.

ÇALIŞAN OLAYI BÖYLE ANLATTI:  'FİRMA TACİZİ AİLEDEN DE SAKLAMAYA ÇALIŞTI'

Olayla ilgili firmanın tacizci çalışanı koruduğunu söyleyen işten atılan 3 çalışan küçük kızın yaşadıklarını öğrenmelerine rağmen ailesine hiçbir şekilde haber verilmediğini, kızın ailesinin olayı 3 çalışandan öğrendikten sonra firmanın olayı aileye anlattığını dile getirdi. Firma avukatları olaydan 15 gün sonra aileyi arayıp ellerinden ne gelirse yapacaklarını söylemesi üzerine ailenin "bize niye 15 gün sonra haber verdiniz?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. İşten atılan 3 depo çalışanı son olarak "Yemeksepeti Banabi firması bu olayı örtbas etmeye çalışıyor ama ne biz ne de kızın ailesi bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. İşine son verilen Banabi çalışanlarından Barbaros Bahçe, Odatv'den Hakan Erol'a da konuştu ve yaşananları aktardı. "Başınıza gelenlerden sonra, keşke hiç sesimi çıkarmasaydım da işime gücüme baksaydım diyor musunuz" diye sorduğumuz Barbaros Bahçe, "Hayır kesinlikle pişman değilim, yine olsun yine yaparım. Benim de yeğenim, kız kardeşim var. Deniz Koyuncu dediğimiz kişi seneye beden eğitimi öğretmeni olacak. İnsanlar evlatlarını emanet edecekler. Eğer sessiz kalsaydık, belki bugün yapamadı ama yarın yapacaktı" diye yanıt verdi.

"ABİ SİZE BİR ŞEY ANLATACAĞIM AMA UTANIYORUM..."

Çalıştıkları yerin karşısında pazar alanının olduğunu ve orada bir parkın bulunduğunu belirten Bahçe, küçük kızın da mahallelerinde yaşadığını ve sık sık bu alanda oyun oynadığını belirtti. Daha önce de tacizci Deniz Koyuncu'yu küçük kıza yanaşmaya çalışırken gördüğünü ve bizzat uyardığını ifade eden Bahçe, "Bu kızdan uzak dur. Sen burada yalnızca kendini değil, hepimizi temsil ediyorsun" dediğini ancak Koyuncu'nun bu uyarıyı dikkate almadığını belirtti.Bayramın ikinci günü küçük kızın yanlarına geldiğini ve "Abi size bir şey anlatacağım ama utanıyorum" dediğini aktaran Bahçe, küçük kızın, "Deniz abi; benim sevgilim ol, seninle evleneceğim. Seninle motora biner gezeriz." şeklinde sözler sarf ederek tacizi kendilerine aktardığını söyledi. Bunun ardından, kamera kayıtlarından da tacizi doğruladıklarını belirten Bahçe, hemen Deniz Koyuncu'yu o gün çalışma günü olmamasına rağmen, kasadaki açığı öne sürerek çağırdıklarını ifade etti.

Deponun arkasındaki bir alanda Koyuncu'yu olayı sorduklarını ifade eden Bahçe, Deniz Koyuncu'yu darp etmediklerinin altını çizdi. Bahçe, Koyuncu'nun sık sık "Ona mı inanıyorsunuz, bana mı" deyip durduğunu belirtti. Koyuncu'nun karşılarında kıpkırmızı kesildiğini ve bir itişmenin yaşandığını söyleyen Bahçe, Koyuncu'nun bir anlık boşluktan yararlanarak çitlerin üzerine düşüp kırdığını ve kaçtığını belirtti.

Bahçe, Koyuncu'nun hastaneden aldığı raporda, "darp" olayının olmadığını, Koyuncu'nun "Merdivenden düştüm" diyerek rapor aldığını aktardı.Firmanın; depo sorumlusu dahil, tüm yetkili kişilerini tacizden bilgilendirdiklerini aktaran Bahçe, firmanın olayı saklamaya çalıştığını ifade etti. Bahçe, firmanın, kendilerine önce uzaklaştırma verdiğini, daha sonra yeniden çağırdıklarında ise kağıda bir madde daha eklendiği fark ettiklerini söyledi. Bu kez, kendilerini işten çıkaracaklarını belirterek, sicillerine işlememesi için istifa etmelerinin istendiğini aktaran Bahçe, avukatlarıyla görüşüp bu kağıda imza atmadıklarını belirtti. Firmanın, "darp" iddiasını görmeyen kişilere bile imza attırarak şahit yaratmaya çalıştığını ve firmanın Koyuncu'nun darp edilmiş gibi bir durum yaratmaya çalıştığını aktaran Bahçe, şu anda bütün depoya mobbing uygulandığını, orada çalışanların hepsinin yerlerinin değiştirilerek, bir nevi dağıtıldığını ifade etti.

TACİZCİ KENDİNİ NASIL SAVUNDU

Tacizci Deniz Koyuncu, Yemeksepeti'ne yaptığı savunmasında, küçük kızın kendisine yanaştığı iddiasında bulundu."İlk konuşmamızda 15 yaşında olduğunu öğrendikten sonra bir daha arkadaşlık anlamında herhangi bir konuşmamız olmadı. Ama kendisi sürekli etrafımda dolaşmaya devam ediyordu" savunmasında bulunan Koyuncu, “İlk buluşmamızda kızın elini tuttum, yaşını öğrenmeden önce, sonra bana 15 yaşında olduğunu söylediğinde benden uzak durmasını söyledim. Ancak peşimi hiç bırakmıyordu” iddiasında bulundu.

YEMEKSEPETİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Yemeksepeti yaşanan taciz olayıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, tacizciyi darp ettiği öne sürülen 3 kişinin işten çıkarıldığı belirtildi. 

 

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