banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, polisevinde yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü.

Asayiş 13.07.2021, 15:30
Yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı
banner502

Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, polisevinde yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher’in polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.
Yorumlar (0)
banner501