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Yemek yerken sırtından bıçaklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yemek yerken sırtına 4 bıçak darbesi alan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 30.09.2021, 13:06
Yemek yerken sırtından bıçaklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yemek yerken sırtına 4 bıçak darbesi alan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir restoranda yemek yiyen 33 yaşındaki A.S.’nin arkasından daha önce husumetli olduğu 2 kişi yaklaştı. Şahıslardan biri yanında getirdiği bıçakla A.S.’yi sırtından 4 defa bıçakladı. 2 şahıs, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerinde gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeye alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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