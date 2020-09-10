Yemek yaparken evi yanan yaşlı adam yetkililerden aşevi istedi
TEKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDE YAŞAYAN COŞKUN KÖGYÜK, EVİNDE YEMEK YAPMAK ÜZERE OCAĞI AÇTIĞINDA, OCAKTAN ÇIKAN ALEVLER YANGINA NEDEN OLDU. YALNIZ YAŞAYAN KÖGYÜK, YETKİLİLERE SESLENEREK YAŞLILAR İÇİN AŞEVİ YAPMALARINI İSTEDİ.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Coşkun Kögyük, evinde yemek yapmak üzere ocağı açtığında, ocaktan çıkan alevler yangına neden oldu. Yalnız yaşayan Kögyük, yetkililere seslenerek yaşlılar için aşevi yapmalarını istedi.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Orman Sokak’ta yaşayan Coşkun Kögyük, evinde patates kızartması yapmak üzere ocağı açtı. Tencereyi koyduğu esnada ocaktan çıkan alevler önce tencereyi, ardından mutfağın bir bölümünü sardı. Yaşlı adam apar topar evden çıkarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
"Lütfen aşevi yapın"
Yangından şans eseri herhangi bir yara almadan kurtulan Coşkun Kögyük, yetkililere seslendi. Yalnız yaşadığını ve evde yemek yapmakta zorlandığını belirten Kögyük, "Sayın Belediye reisim bu yangının sebebi yaşlılıktan dolayı. Patates kızartmak için ocağa koyduğum yağ kazanı alev aldı. Biz yaşlılar için aşevi hazırlayın, yemeğimizi oradan alalım. Benim gibi daha birçok kimsenin başına böyle haller gelebilir. Lütfen aşevini bir an önce yapın" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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