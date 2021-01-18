Yemek tenceresinin üzerine düşen çocuk yandı

Konya’nın Kulu ilçesinde yerde bulunan yemek tenceresinin üzerine düşen çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde pişirdikleri yemeği ocaktan yere indiren annenin yanında bulunan 3 yaşındaki F.N.Y. isimli çocukları bir anda geri geri gelerek sıcak yemek bulunan tencerenin üzerine düştü. Çocuğun çığlığıyla durumu fark eden anne hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bacaklarında, kollarında yanıklar oluşan çocuk ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç yaşındaki F.N.Y. burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için Ankara’ya sevk edildi.