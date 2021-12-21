Yemek siparişi verdi, kuryenin tacizine uğradı

Zonguldak’ta bir firmadan yemek siparişi veren genç kız, sistem üzerinden telefon numarasını öğrenen yabancı uyruklu kuryenin telefonla rahatsız etmesi üzerine durumu arkadaşına bildirdi. Çıkan kavgada kurye darp edilirken, iki taraf da polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre genç bir kız internetten yemek siparişi verdi. Yemek siparişi veren genç kızın telefon numarasını sistem üzerinden alan yabancı uyruklu kurye, genç kızı telefonla arayarak rahatsız etmeye başladı. Genç kız durumu erkek arkadaşı P.Ü.’ye anlattı. Genç kız ve erkek arkadaşı, cadde ortasında karşılaştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan taraflara müdahale ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.