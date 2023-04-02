Yelken yarışlarında tekneler çarpıştı: 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan yelken yarışlarında yaşanan çarpışma sonucu 1 tekne batarken 7 tekne hasar aldı. Denize düşen yarışçılar ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Bodrum açıklarında yapıldı. Kuvvetli rüzgara rağmen yapılan yarışta, sporcular zor anlar yaşadı. Yarışta başka bir tekneyle çarpışan Sky Marine teknesi ağır hasar aldı. Karaya çekilmeye çalışılan tekne, Bardakçı Koyu önlerinde battı. Yarışta 7 teknede hasar meydana geldi. Bazı sporcular denize düşerken, yüreklerin ağza geldiği yarışta şans eseri yaralanan olmadı. Batan tekne için havalar düzelince kurtarma çalışması başlatılacak.

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