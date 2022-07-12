Yeğenlerini ve engelli kardeşini rehin aldı, aile yakınları tarafından linç edilmekten polis kurtardı

Antalya’da ailesi ile yaşadığı tartışma sonrası evde bulunan 5 yeğeni ve 1 kardeşini bıçakla rehin alan şahıs polis ekiplerine ecel teri döktürdü. Rehin aldığı çocukları 16 bin TL karşılığında serbest bırakacağını söyleyen şahıs 1 saatlik çalışması sonrasında ikna edilirken aile yakınlarının linç girişiminden de polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 576 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede kardeşleri ile yaşayan Ali A., sabah saatlerinde annesi ve erkek kardeşi ile dolapta bulunan etlerin parçalanması yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine aile üyeleri polis karakoluna giderek kardeşlerinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası şahıs için evden uzaklaştırma kararı alındı.

6 çocuğu rehin aldı, polisler alarma geçti

Şahıs daha sonra aile yakınları karakolda iken hızla eve gelerek evde bulunan 5 yeğeni ve bir engelli kardeşini bıçakla rehin alıp babasını ve kardeşlerini aradı. Eve gelen kardeşleri ve baba içeri giremedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

16 bin TL isteyip ecel teri döktürdü

Yaşları 4 ile 17 arasında değişen 6 çocuğu rehin alan şahıs serbest bırakması karşılığında hesabına 16 bin TL para gönderilmesini istedi. Polis ekipleri ise sürekli şahıs ile irtibat kurarak hesabına paranın gönderileceğini belirtti. Şahıs yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Çevre bulunan vatandaşlar ise o anları adeta film izler gibi izledi. Karakola götürüleceği sırada aile üyelerinin saldırısına uğrayan genci yine polis ekipleri güçlükle korudu. Çocukları rehin alınan kız kardeşi ise zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Şahıs daha sonra polis aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü.

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