Yeğenlerini öldüren amca yakalandı

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden 2 yeğenini öldüren amca, Bursa polisi tarafından yakalandı. Amca ve olay sırasında yanında olduğu belirlenen 2 oğlu gözaltına alınıp Bursa emniyetine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Cuma gecesi saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi. Ferman (19) ve Şahin (20) Gündüzeli kardeşler aralarında ortak aldıkları yer ile ilgili husumet olduğu öne sürülen amcaları Mehmet Gündüzeli’nin (50) bağ evine gitti. İki kardeş ve amcaları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mehmet Gündüzeli, yeğenlerini tabancayla vurup, kaçtı.

Kardeşler kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan Gündüzeli kardeşler kurtarılamadı.

Aralarında birlikte aldıkları arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu ve bu mesele yüzünden çıkan tartışma neticesi 2 yeğenini öldürüp kaçan amca Mehmet Gündüzeli, Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde yakalanıp gözaltına alındı. Olay sırasında Mehmet Gündüzeli’nin yanında oldukları ve cinayetin ardından birlikte kaçtıkları belirlenen iki oğlu Uğur Gündüzeli (20) ile Musa Gündüzeli (22) de asayiş şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet şüphesiyle yakalanan sanıkların emniyetteki sorgularının ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.