Yeğenlerini kurtarmak isterken, sel sularında kayboldu

Suudi Arabistan’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde, yeğenlerini kurtarmak isteyen bir kişi, onları kurtardıktan sonra sel sularında kayboldu.

Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde mahsur kalan iki yeğenini kurtarmaya çalışan bir kişi, aracını yeğenlerinin olduğu yere götürdü ve araca bindirdi. Ancak selde sürüklenmeye başlayan araç, bir kayaya çarparak durabildi. İki kardeş, ekipler tarafından aracın içinden kurtarılırken, amcaları ise sel sularında kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan adamı arıyor.