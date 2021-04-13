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Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini böyle dövdü

Bursa’da evlerinde yeğenini göremeyen şahıs site güvenliğini dövdü. Dövme anı ise anbean kameralara yansıdı.

Asayiş 13.04.2021, 08:08
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Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini böyle dövdü

Bursa’da evlerinde yeğenini göremeyen şahıs site güvenliğini dövdü. Dövme anı ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi. Burada yeğenini nasıl tek başına sokağa salarsınız diye tepki gösteren kişi, güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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