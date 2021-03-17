Yeğenini kurtarmak isteyen müezzini öldüren şahsa 11 yıl 7 ay hapis

Sokak ortasında karısını darp etmesine engel olmak isteyen müezzini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada konuşan müezzinin yeğeni, "Araya girmese Jiyan beni öldürecek" dedi.

Olay, 31 Mayıs 2019 gecesi İzmit Fevziye Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevziye Camisi’nin müezzini Mübarek Bağcıer, yeğeninin kocası Jiyan Ejderoğlu tarafından sokak ortasından darp edildiğini görünce araya girmeye çalıştı. Bu esnada Bağcıer ve Ejderoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Erderoğlu yanında getirdiği bıçakla Bağcıer’i bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Müezzin Bağcıer’i hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bağcıer, tedavisinin 3. gününde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erderoğlu ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"Ben sadece kendimi savundum"

’Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ ve ’tehdit’ suçundan yargılanan Jiyan Erderoğlu, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Jiyan Ejderoğlunun eski eşi Yonca Bağcıer, kayınvalidesi Vildan Bağcıer, taraf avukatları ve sanık Jiyan Erderoğlu yer aldı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen Erderoğlu, "Benim kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Mübarek benden sonra olay yerine geldi. Pişmanım, ben sadece kendimi savundum" dedi.

"Araya girmese Jiyan beni öldürecek"

Olay tarihinden önce tehdit edildiklerini söyleyen Vildan Bağcıer, "Olay tarihinde Mübarek araya girmese Jiyan beni öldürecek, bir kadın cinayeti daha meydana gelecekti" diye konuştu.

"11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası"

Mahkeme heyeti, sanık Mübarek Ejderoğlu hakkında ’Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Yonca ve Vildan Bağcıer’e ’tehdit’ suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.