Yeğenini çöp eve kilitleyen teyze için 27 yıl hapis cezası talep edildi

Bursa’da yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde alıkoyan teyze hakkındaki soruşturma tamamlandı. Tutuklu bulunan teyze hakkında 27 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bursa’da kirasını ödemediği gerekçesiyle 21 Temmuz 2022 Perşembe günü avukatlar eşliğinde boşaltılmaya gelinen eve çilingir yardımı ile girildi. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ’Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm’ yazılı not dikkat çekti. Daha sonra Nilüfer Belediyesi ekipleri, evde temizlik çalışmasına başladıklarında bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A.’nın yaklaşık 1 yıldır yeğenini evde alıkoyduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı’nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcılarınca hazırlanan iddianamede, Kamuran Pınar A. hakkında ’çocuğu kaçırma’, ’çocuğa eziyet’, ’ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 27 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.