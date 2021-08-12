Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Aksaray’da çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yeğeni amcasını bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan amca hastaneye kaldırılırken yeğen kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Zafer Mahallesi 6800 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan Salı Semt Pazarı’nda amcası Erdem D. (36) ile karşılaşan Yunus Emre D. (23) aralarındaki bir husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Amca ile yeğenin tartışması pazarcı esnafının araya girmesiyle son bulurken, yeğen Yunus Emre D. gece amcasının Zafer Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada amcasının evinin önünde amcasıyla tekrar tartışmaya başlayan Yunus Emre D. tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği ekmek bıçağı ile amcasını göğsünden bıçakladı. Yaralanan amca kanlar içinde yere yığılırken yeğen hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden aile sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı amcaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan amcanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.