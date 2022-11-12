Yedieminden motosiklet çaldılar, satmaya kalkışınca yakalandılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yediemin otoparkından çaldıkları motosikleti parkta sohbet eden gençlere satmaya kalkan 15-16 yaşlarındaki 2 çocuk, çaldıkları motosikleti satamadan yakalandı.

Çocukların, bir grup arkadaşıyla birlikte yediemin otoparkının tel örgülerini kesmek suretiyle motosikletleri otoparktan çalıp ormanlık alana götürdükleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesinde bulunan parka gelen 15-16 yaşlarındaki suça sürüklenen 2 çocuk, parkta sohbet eden gençlere, hurda motosikletleri olduğunu ve satmak istediklerini söyledi. Gençlerin ısrarı üzerine çocuklar, motosikletleri Kavaklı Mahallesinde bulunan yediemin otoparkından çaldıklarını paraya ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Gençler bir taraftan çocukları oyalarken bir taraftan da polisi arayarak durumu bildirdi. Parka gelen polisler ve mahalle bekçileri çocukları yakalarken, çocukların söylediği yerde 2 adet motosiklet ele geçirildi. Motosikletler yediemin otoparkına teslim edilirken, otoparkın güvenlik kamerasında çocukların bir grup arkadaşlarıyla otoparkın yakınlarına geldikleri, otoparkı çevreleyen tel örgüyü kestikten sonra içeriye girip gözlerine kestirdikleri motosikletleri yine girdikleri yerden çıkarıp gittikleri görüldü.