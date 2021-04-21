Yedieemin otoparkından araç ve motosiklet çalan 5 şüpheli yakalandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 3 motosiklet ve 1 otomobil çalan 5 zanlı yakalandı.

Olay sabaha karşı 04.00 sıralarında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Yediemin otoparkı içerisinden 3 motosiklet ve 1otomobilin çalınmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

17 TR 860 plakalı otomobili çalan şüpheli O.C.O ile M.Y.B, plakaları değiştirdi. Otomobile 34 AC 4214 plaka takan ve Çanakkale il merkezine gelen 2 şüpheli, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden alınan ifadeyle yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası dedektifleri, 3 motosikleti çalan şüpheli; C.Ü, R.Y ve M.Ş.’yi de gözaltına aldı.

Hırsızlık zanlıları Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilecek.