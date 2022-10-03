Yedi yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı

Tokat’ta, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma yaptı. Mali mütevelli grubunda olan ve Tokat Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen firari zanlı O.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından Tokat Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.