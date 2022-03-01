Yedek parça dükkanında çıkıp 6 iş yerine sıçrayan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yedek parça dükkanında çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangında bir kişi dumandan etkilenirken bazı araçlar ise yandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Fırat Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 6 iş yerine sıçradı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahalede bulunulurken polis ekipleri tarafından ise forkliftlerle çevredeki araçlar kaldırıldı. Yangını söndürmeye çalışan bir kişi dumandan etkilenirken bazı araçlar ise yandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.