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Yedek lastik içerisinden 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu çıktı
ŞANLIURFA'DA BİR ARACIN YEDEK LASTİĞİ İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 5 KİLO 200 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 03.04.2023, 11:12
Şanlıurfa’da bir aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent girişinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.