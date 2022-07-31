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Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yazın ortasında bir anda bastıran şiddetli yağış, sokakları dereye çevirdi.

Asayiş 31.07.2022, 16:12
Yazın ortasında şiddetli yağış: Sokaklar dereye dönüştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yazın ortasında bir anda bastıran şiddetli yağış, sokakları dereye çevirdi.

Tekirdağ’da öğlen saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İlerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi. TESKİ’ye ait mazgalların da yetersiz kalması sebebiyle dereye dönüşen sokak ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da dereye dönüşen sokaklardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

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