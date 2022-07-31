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Yazın ortasında etkili olan şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yazın ortasında bir anda bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi.

Asayiş 31.07.2022, 16:10
Yazın ortasında etkili olan şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yazın ortasında bir anda bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi.

Tekirdağ’da öğlen saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İlerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi. TESKİ’ye ait mazgallarında yetersiz kalması sebebiyle dereye dönüşen sokak ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şiddetli yağışta hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlarda dereye dönüşen sokaklardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

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