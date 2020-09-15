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Yazıcıoğlu’nun ölümünde “delil karartma” iddiası

BBP GENEL BAŞKANI MUHSİN YAZICIOĞLU VE ARKADAŞLARININ VEFAT ETTİĞİ OLAYDA, E.K. İSİMLİ GAZETECİYE AÇILAN “DELİL KARARTMA VE YALAN BEYAN” DAVASI GERGİN GEÇTİ.

Asayiş 15.09.2020, 11:49
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Yazıcıoğlu’nun ölümünde “delil karartma” iddiası

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği olayda, E.K. isimli gazeteciye açılan “delil karartma ve yalan beyan” davası gergin geçti.

Kahramanmaraş’ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in şehit olduğu olayın aydınlatılması için açılan davalar sürüyor.

Geçtiğimiz yıl BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında helikopterin düştüğü tarihte Sivas’ta gazetecilik yapan E.K’nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün ve sonrasında İsmail Güneş’e ait telefonla 18 kez 15 dakikalık görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesi E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinde “delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma” suçlaması ile dava açtı. Davanın 2. duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık E.K., davacı Yazıcıoğlu’nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu katıldı. Diğer davacı aile üyeleri ve avukatları ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.

Yazıcıoğlu ailesi ve avukatları, HTS kayıtlarına göre sanığın olay günü İsmail Güneş ile telefonla görüştüğünün sabit olduğunu belirtip, dosyanın ana dava dosası ile birleştirilmesini talep etti.

Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, SEGBİS sistemi ile katıldığı duruşmada sanığın olayı inkar ederek örgütlü yapının etkisi ile hareket ettiğini ileri sürüp, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık E.K. savunmasında, iddiaları kabul etmeyip, olay günü İsmail Güneş’i aradığını, görüşme sağlayamadığını belirtti.

Dava şahitlerin dinlenmesi için 26 Kasım 2020 tarihine ertelendi.

Öte yandan dava sonrası adliye koridorunda taraflar arasında gerginlik yaşandı.

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