Yaylımdayken düşen inek mahsur kaldı, 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde dik bir dağ yamacından yaylım sırasında dengesini kaybederek düşüp mahsur kalan inek, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Koyulhisar ilçesi Tuğladağı vapur yolu üzerinde bulunan dik bir dağ yamacında meydana geldi. Yamaçta yaylımda olan bir inek dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre aşağı yuvarlandı. Durumu fark eden sahibi, yuvarlandıktan sonra düz bir zeminde duran ve ayağa kalkmayan ineğinin kurtarılması için Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ineğin düşmemesi için önlem aldıktan sonra vinç çağırdı. Mahsur kalan inek yaklaşık 4 saatin sonunda vincin halatına bağlanılarak kurtarıldı. İnekte herhangi yaralanma olmazken, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli de ineğin kurtarılmasında yer aldı. İneğin kurtarılma anları Selim Efe adlı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.