Yayladan dönüyorlardı, dereye uçtular: 2 ölü

Trabzon’un Yomra ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıtaş Yaylası’ndan dönen Bekir Boran yönetimindeki 61 TN 695 plakalı otomobil, Yomra ilçesindeki Kömürcü mevkiinde sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği derede çalışma başlatan itfaiye ekipleri, dereye inerek suya gömülen otomobilde yaptıkları çalışmada sürücü Bekir Boran ve arkadaşı Ekrem Ünver’in cansız bedenlerine ulaştı. Dereden araçla birlikte çıkartılan cenazeler, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.