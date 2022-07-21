banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde

Yayladaki kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi

Hakkari’de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişi, Van’da toprağa verildi.

Asayiş 21.07.2022, 12:17
Yayladaki kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi

Hakkari’de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişi, Van’da toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası’nda iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edilirken, ölenlerin cenazesi de otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Yapılan otopsinin ardından Mehmet ve Hüseyin M.’nin cenazesi Başkale Merkez Mezarlığında, Cihangir M. ve Mustafa Z.’nin cenazesi de merkez ilçelerde toprağa verildi.

Polis ekipleri de herhangi bir olaya karşı mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yorumlar (0)
26°
açık