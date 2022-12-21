Yayladaki gölette ceset bulundu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Karagöl Yaylası’nda bulunan gölette bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası içerisinde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada bulunan gölet içerisinde hareketsiz şekilde duran şahsın bulunması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce şahıs göletten çıkartıldı. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden şahsın 35 yaşındaki Ahmet İşbilir olduğunu tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından İşbilir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa sevk edildi. Konuyla alakalı inceleme başlatıldı.