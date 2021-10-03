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Yayladağı’nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Asayiş 03.10.2021, 00:06
Yayladağı’nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözlüce Mahallesi’nde bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, büyümeden söndürdü.

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