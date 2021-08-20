Yaylada sır gibi olay! 112 koyun nasıl telef oldu?

Kabataş ilçesine bağlı Hoşkadem Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Turan Sütçü’le ait 122 koyun, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü telef oldu. Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan Sütçü, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı.