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Yaylada sır gibi olay! 112 koyun nasıl telef oldu?
Ordu'da esrarengiz bir olay yaşandı. Kabataş ilçesindeki bir yaylada 122 koyun birden telef oldu, sebebini bilen yok.
Asayiş 20.08.2021, 13:06
Kabataş ilçesine bağlı Hoşkadem Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Turan Sütçü’le ait 122 koyun, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü telef oldu. Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan Sütçü, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı.