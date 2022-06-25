banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen yağış sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Asayiş 25.06.2022, 17:37
Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen yağış sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Dün akşam saatlerinde Korkuteli’ne bağlı Küçükköy Yaylası’nda aşırı yağış sebebiyle su baskını meydana geldi. Su baskınlarında, hayvancılık yapan Bedri Koyuncuoğlu ve Mustafa Yörük’e ait 23 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaylada meydana gelen sel sonrası AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert ve Küçükköy Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi, jandarma ekipleri olay yerine giderek vatandaşlar ile görüştü. Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ise hasar tespiti yaptı.

Yorumlar (0)
28°
açık