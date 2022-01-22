Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı İkizler Yaylasında kalp hastası olan 2 kişi ile bir kedi AFAD ekiplerinin 8x8x amfibik aracı ile bulundukları yerden kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan İkizler Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İkizler Yaylasında ikamet eden iki kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, kalp hastası olduklarını ve ilaçlarının bitmek üzere olduğunu bildirdi. AFAD ekipleri hemen harekete geçerek Topuk Yaylası’na kadar 8x8 Amfibik aracı getirdi. Yaklaşık 1 metre kar üzerine indirilen araç İkizler Yaylasına doğru harekete geçti. 7 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşan ekipler, kalp hastası olan 2 kişiyi ve yanlarında bulunan ‘Boncuk’ isimli kediyi alarak mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Şehir merkezine getirilen kalp hastası vatandaşlar kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin ve kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.