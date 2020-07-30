Yaylada koyun otlatan genç kız üç kişi tarafından kaçırıldı
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ KARABUCAK MAHALLESİ BAŞLAR YAYLASI’DA OĞLAK OTLATAN EMİNE EBRU ARICAN (22), KİMLİĞİ BELİRSİZ 3 KİŞİ TARAFINDAN AĞZI BANTLANIP, ELLERİ VE KOLLARI DA BAĞLANARAK KARGA TULUMBA KAÇIRILDI.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaylada oğlak otlatan 22 yaşındaki genç kız, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ağzı bantlanıp, elleri ve kolları da bağlanarak karga tulumba kaçırıldı.
Manavgat’ın Karabucak Mahallesi’nde yaşayan Emine E.A. (22), dün komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkiine oğlak otlatmaya gitti. Bir süre sonra yanlarına yaya olarak kimliği belirsiz 3 kişi geldi. Gelenlerden biri, E.C.’yi tutarken, diğerleri Emine E.A.’nın ağzını bantlayıp, elleri ve kollarını da bağlayarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan plakası alınamayan beyaz pikaba karga tulumba götürdü. Olay yerinde bırakılan E.C.’nin haber vermesi üzerine Emine E.A.’nın ailesi jandarmaya kızlarının kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu. E.C.’nin ilk ifadesinde, gelen 3 kişi mahallede daha önce hiç görmediğini söylediği bildirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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