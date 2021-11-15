Yaylada kaybolan şahıs 3 gündür aranıyor

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Avgan köyünde 3 gündür kayıp olan şahıs için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Hocalar ilçesi Avgan köyüne bağlı Esenlik Yaylası’nda 3 gün önce kaybolan Veli Çepiç için jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ekipleri de arama çalışması başlattı. Yaylaya Konya’dan kamyonla hayvan gübresi yüklemeye gelen Veli Çepiç için AFAD ve UMKE ekipleri geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürürken, Çepiç’i görenlerin jandarma ekiplerine bildirmeleri için köyde de anonslar yapıldı.