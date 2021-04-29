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Yaylada kaybolan çocuktan haber alınamıyor

Tokat’ta yaylada ağılın çevresinde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım’dan yaklaşık 15 saattir haber alınamıyor.

Asayiş 29.04.2021, 09:54
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Yaylada kaybolan çocuktan haber alınamıyor

Tokat’ta yaylada ağılın çevresinde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım’dan yaklaşık 15 saattir haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Çat Beldesi Uluseki yaylasında hayvancılık yapan Süleyman Yıldırım’ın 6 çocuğundan en küçüğü olan Süleyman Asaf Yıldırım geçtiğimiz gün 18.30 saatlerinde kayboldu. Ağılın yakınlarında kaybolan küçük çocuğu bir süre kendi imkanları ile arayan aile sonuç almayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra belde sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları aralıksız devam edildi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte jandarma tarafından ormanlık alan drone ile tarandı. Vatandaşlarında katıldığı arama çalışmalarında bir ize rastlanmadı. Bölgeye komando ekipleri sevk edilirken arama çalışmalarının kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi planlanıyor.

Arama çalışmalarını endişe ile izleyen baba Süleyman Yıldırım, en son oğlunu ahırın önünde gördüğünü söyledi. Kaybolduğunu fark ettiklerinde arama çalışması yaptıklarını belirten Yiğit, “Aradık bulamayınca jandarmaya haber verdik. Şüphelendiğimiz kimse yok. Küçük çocuğa kim ne yapacak?” diye konuştu.
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