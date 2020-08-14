Yaylada horona Korona cezası
COVİD-19 PANDEMİ KURALLARINA UYMAYARAK HORON OYNAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Rize’de Covid-19 pandemi kurallarına uymayarak horon oynayanlara idari para cezası uygulandı.
Covid-19 pandemi sürecinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayarak Çamlıhemşin ilçesinin Kavrun Yaylasında horon oynayıp sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, Rize İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilerek idari para cezası uygulandı. İl dışına olduğu tespit edilen 3 şahsa ise idari para cezası uygulanması için adres tespiti yapılarak, bulundukları Mülki Amirlikler ile gerekli yazışma yapıldı.
Rize Valisi Kemal Çeber, yapılan bilgilendirmelerin ardından, yeni kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlarımıza daha büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ederek “Bireysel olarak özellikle ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına hassasiyetle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda il genelinde yapacağımız denetimler devam etmekte ve gerektiğinde idari para cezaları uygulanarak suç duyurusunda bulunulmaktadır” dedi.
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