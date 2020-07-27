Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yaylada kurbanlık küçükbaş hayvanlarını otlatırken sarp kayalıklardan düşen çoban ağır yaralandı. Çobanı kurtarmak için jandarma, AKUT, itfaiye ve 112 ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Mihrap Yaylası’nda Yusuf Erdoğan (57), Kurban Bayramı’nda satmak için beslediği koyun sürüsünü otlatmak için erken saatlerde dağlık alana gitti. Çoban Erdoğan, saat 08.30 sıralarında bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kısa süre sonra koyunların eve döndüğünü ancak kardeşinin ortalarda görünmediğini fark eden ağabey Nuri Erdoğan hemen telefona sarıldı. Kardeşini arayan Nuri Erdoğan, kardeşinin uçurumun dibinde yaralı olduğunu öğrenince 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp olay yerine gitti. Bölgede yaşayan köylüler de yardım için olay yerine koştu. Alınan ihbar üzerine jandarma, AKUT, itfaiye ve 112 ekipleri yaylaya sevk edildi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar düştüğü yerden çıkartılan çobanı ambulansa taşıdı. Olay yerine sevk edilen hava ambulansı ise elektrik tellerinden dolayı iniş yapamadı. Yaralı ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine, buradan da Antalya’ya sevk edildi.

Nuri Erdoğan, “Sabah erkenden koyunları yayıltmaya gitti. Koyunlar geldi o gelmedi. Kendisine telefon ettim, düştüğünü söyledi. Koştuk gittik. Ekipler de geldi. Onlar gelince çıkarttık uçurumdan. Tedavi ediliyor. İyi olacak inşallah” dedi.

Erdoğan, kardeşinin düştüğü yere gittiğinde şapkasını ve gözlüğünü bulduğunu belirterek, “30-40 metre yuvarlanmış. İyi ki telefona bakabildi. Yoksa kimse bulamazdı onu” diye konuştu.

AKUT ekibinden Ercan Mürtezaoğlu ise, “Saat 11.00-12.00 gibi buraya geldik. 12.05 civarında yanına indik. Saat 13.05 gibi kazazedeyi yukarıya çıkardık. Ambulans helikopteri bekliyoruz. Biz geldiğimizde yaralı sedyelenmişti. Biz dönüş yolunda yukarıya taşımak için yardımcı olduk. Yaralanma oluşmuş vücudunun çeşitli yerlerinde” dedi.