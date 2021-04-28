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Yaylacıları bıktıran hırsızlar suçüstü yakalandı

Osmaniye’nin Zorkun Yaylası’nda evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 28.04.2021, 08:30
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Yaylacıları bıktıran hırsızlar suçüstü yakalandı

Osmaniye’nin Zorkun Yaylası’nda evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Dereobası Köyü Zorkun Yaylası’nda bulunan 20 eve eve giren hırsızların yakalanması için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda şüpheliler M.E., M.G., S.C., İ.E. ve M.K. kullandıkları araç içerisinde çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.E., M.G. ve S.C. tutuklanırken İ.E ile M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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