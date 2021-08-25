banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri

Yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yayla evinin çatısının çökmesi üzerine 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 25.08.2021, 14:05
Yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yayla evinin çatısının çökmesi üzerine 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çukurhan yaylasında Ethem Reçber, Hasan Uslu ve İlhan Uslu, yayla evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıktılar. Henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı evin çatısı çöktü. Ethem Reçber, çöken çatının altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Uslu ve İlhan Uslu da yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İlhan Uslu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ise Ethem Reçber’in cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık